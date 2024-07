Alicja Bachleda-Curuś nie chce, żeby Henry wychowywał się bez ojca, dlatego namówiła Colina Farrela, żeby jak najczęściej kontaktował się z ich synem. Aktorka robi ponoć wszystko, żeby chłopiec nigdy nie odczuł rozstania swoich sławnych rodziców.

- Ala stara się, by Henio rozmawiał z Colinem minimum trzy razy w tygodniu. Nawet kiedy dzielą ich różnice czasowe, Colin czeka do późnej nocy lub wstaje bardzo wczesnym rankiem, by zobaczyć synka na ekranie komputera- powiedziała w „Fakcie” osoba z rodziny Alicji.

Alicja najwyraźniej miała dość wymówek aktora, który coraz rzadziej prosił o spotkanie lub rozmowę z synkiem.

Reklama