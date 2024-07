Pomimo że nawet w górach czy na plaży chciałabyś wyglądać zabójczo pięknie, zdrowy rozsądek podpowiada, że nakładanie na twarz pełnego makijażu to nie najlepszy pomysł. Nie oznacza to jednak, że powinnaś zupełnie odpuścić. Nawet bez tuszu do rzęs i podkładu możesz być piękna.

Co zatem zabrać ze sobą na wakacyjny wyjazd? Spieszymy z pomocą!

Zanim zaczniesz wpychać do walizki wszystkie kosmetyki, których używasz na co dzień, przekonaj się, że potrzebujesz naprawdę niewiele.

Zamiast prostownicy i lokówki

Perfekcyjne układanie włosów na wycieczkę w góry albo cały dzień na plaży nie ma sensu. Wypakuj zatem z walizki lokówkę i prostownicę. Aby poczuć się pięknie i modnie, wystarczy tylko jeden kosmetyk – sprej podkreślający teksturę włosów z solą morską (np. John Frieda Beach Blonde Sea Waves Salt Spray).

Beach waves to najmodniejsza fryzura ostatnich miesięcy – jest seksowna, szykowna i banalnie prosta do osiągnięcia. Wystarczy spryskać wilgotne lub suche włosy sprejem i poskręcać je palcami.

Zamiast zalotki i maskary

Piękne rzęsy to wykończenie każdego makijażu. Mało która z nas obdarzona jest naturalnie długimi i gęstymi rzęsami, więc musimy ratować się tuszem do rzęs i zalotką. Nakładanie ich podczas wakacji często jest problematyczne, bo maskara rozmazuje się i ostatecznie efekt jest odwrotny od zamierzonego.

Zamień zatem kolorowe kosmetyki na serum wzmacniające rzęsy i przyspieszające ich wzrost (np. serum do rzęs Long4Lashes). Wybieraj takie, które jest bogate w kwas hialuronowy, który nawilży i wygładzi powierzchnię włosa oraz prowitaminę B5, która wniknie w jego strukturę i wzmocni rzęsy.

Zamiast podkładu

Latem zrezygnuj z nakładania na cerę dużej ilości produktów. Wystarczy lekki krem BB, który nie dość, że wyrówna koloryt skóry, to jeszcze ją odżywi. Świetnie sprawdzi się również baza pod makijaż, która nawilży skórę i rozświetli ją dzięki pigmentom odbijającym światło (np. AA Wings of Color Primer Natural Glow).

Mamy też dobrą wiadomość dla pań, które lubią naturalność. Ostatni krzyk mody w makijażu to bardzo naturalny look. Coraz więcej makijażystów rezygnuje z konturowania twarzy czy nawet pudru. Makijaż z „efektem mokrej twarzy” to hit!

Zamiast lakieru do paznokci

Dla wielu pań rozwiązaniem na wakacje jest nałożenie na paznokcie lakieru hybrydowego lub żelu. Dlaczego jednak nie pozwolić odpocząć naszym paznokciom podczas wakacyjnego wyjazdu?

To świetny moment, żeby zadbać o ich zdrowie, bo mamy więcej czasu. Zamiast lakieru do paznokci weź ze sobą odżywkę, która wzmocni i utwardzi paznokcie, a także nada im piękny, mleczny wygląd (np. Ekstremalne serum utwardzające do paznokci Long4Lashes).

Jeśli zależy Ci na szybkim manikurze, weź jeszcze preparat, który pomoże Ci szybko i skutecznie usunąć narastające na paznokcie skórki (np. Profesjonalny żel do usuwania skórek Long4Lashes).

Zamiast szminki

Usta pomalowane kolorową szminką są piękne, ale mało praktyczne. Zwłaszcza kiedy planujesz cały dzień aktywności i nie chcesz przejmować się nieustannym poprawianiem makijażu.

O wiele lepszym rozwiązaniem będzie zwykła pomadka ochronna, która je nawilży i sprawi, że będą wyglądały pięknie bez kolorowych kosmetyków. Pamiętaj jednak, żeby szukać takiej, która ma wysoki filtr przeciwsłoneczny.

