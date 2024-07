1 z 11

Przed nami kolejna edycja konkursu THE LOOK OF THE YEAR. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs modelingowy na świecie. Od ponad 30 lat, w ponad 50 krajach na świecie, poszukiwane są nowe twarze świata mody. Konkurs THE LOOK OF THE YEAR to początek wielkich karier ikon mody takich jak: Cindy Crawford, Gisele Bundchen czy Kasia Smutniak. Co roku wzbudza zainteresowanie widzów i znawców branży mody na całym świecie.

Laureaci polskiej edycji konkursu świetnie radzą sobie w świecie mody pracując dla największych międzynarodowych agencji magazynów czy projektantów: Roberto Cavalli, Calvin Klein, Lorenzo Riva, John Galliano, Victoria Beckham, KENZO, Dolce&Gabbana i wielu innych. W naszej galerii znajdziecie finalistki konkursu z poprzednich lat. Co u nich słychać?

Od 2016r. Biuro THE LOOK OF THE YEAR w Polsce wprowadza rewolucyjną zmianę w realizacji konkursu. Oprócz wyboru najlepszej modelki roku, w eliminacjach i castingach w całej Polsce będą mogli wziąć udział także... mężczyźni. W 2016 roku na ogólnopolskiej gali finałowej konkursu THE LOOK OF THE YEAR, która już 2 września w Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi, zostaną wyłonieni zarówno najlepsza modelka jak i najlepszy model w Polsce! Zwycięzcy polskiej edycji będą reprezentować nasz kraj w światowym konkursie THE LOOK OF THE YEAR we Włoszech.

