Jakiej kontuzji doznał Cristiano Ronaldo podczas meczu z Francją? Jak podają zagraniczne media, kapitan reprezentacji Portugalii doznał urazu więzadła kolanowego. Kontuzja, do którego doszło zaledwie po kilkunastu minutach meczu, okazała się na tyle poważna, że Ronaldo nie mógł kontynuować dalszej gry w spotkaniu. Po zderzeniu z Dimitrim Payetem, noga piłkarza wygięła się nienaturalny sposób. Piłkarz popłakał się z bólu. Mimo natychmiastowej interwencji lekarzy i fizjoterapeutów, Cristiano Ronaldo od 26. minuty meczu wspierał swoją drużynę jedynie z ławki rezerwowych. Zwijający się z bólu gwiazdor został wyniesiony z boiska na noszach. Szczegółowa diagnoza stanu zdrowia Ronaldo zostanie podana dopiero po specjalistycznych badaniach. Na ten moment wiadomo już, że piłkarz zostanie wykluczony z gry na około miesiąc, co dla każdego piłkarza to sporo czasu. Życzymy Cristiano szybkiego powrotu do zdrowia! Na szczęście tytuł mistrza Europy dla jego kraju nieco osuszył łzy geniusza piłki nożnej.

Reklama

Zobacz też: Dramatyczny finał Euro 2016 dla Cristiano Ronaldo! Od rozpaczy do wybuchu radości! ZDJĘCIA.

Cristiano Ronaldo w trakcie meczu z Francją doznał urazu więzadła w kolanie.

Zobacz także

East News

Reklama

Niestety wykluczyło go to z gry w finale w Euro 2016. Ale Portugalia i tak wygrała!