Gosia Boy o blogu Pikeja:

Ja uważam, że blogi to takie twory, które nie mają z góry narzuconej konwencji i regulaminu, z którego wynikałoby, kto ma prawo prowadzić bloga a kto nie. Sieć jest ogólnodostępna i każdy może wyrażać siebie w dowolny sposób, jeśli oczywiście swoimi działaniami nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. My jako Internauci mamy wybór - czytać bądź nie. Póki co blog Pikeja jest jednym z newsów dnia. Czy znajdą się chętni, żeby odwiedzać go co dzień? Zobaczymy - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl