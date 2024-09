Nowy format Polsatu - "Moja mama i twój tata" - od początku bardzo spodobał się telewidzom, którzy docenili zwłaszcza innowacyjną formułę show, a także empatię prowadzącej, Katarzyny Cichopek. Niestety, wg najnowszych danych, oglądalność programu spada z odcinka na odcinek. Czy prowadząca może mieć powody do zmartwień?

"Moja mama i twój tata" z coraz mniejszą widownią

Jesienny sezon ramówkowy przyniósł Katarzynie Cichopek nowe wyzwania zawodowe: prezenterka nie tylko prowadzi nową śniadaniówkę Polsatu, ale dostała również angaż we własnym show. Warto również wspomnieć, że widzowie nadal mogą oglądać ją konkurencyjnej stacji, w serialu "M jak miłość".

Jak widzowie odbierają nowe projekty Katarzyny Cichopek? Nie da się ukryć, że premierowy odcinek "Moja mama i twój tata" cieszył się sporym zainteresowaniem, a w kolejnych tygodniach ta liczba zaczęła spadać:

Najwięcej, bo średnio 401 tys. widzów, miała premiera programu. Biorąc pod uwagę wyniki kolejnych dwóch odcinków, widać spadek widowni. Trzeci odcinek reality-show wyemitowany w środę 18 września obejrzało średnio 294 tys. widzów - podały ''Wirtualne media''.

"Moja mama i twój tata": zasady formatu

Nowy program prowadzony przez Katarzynę Cichopek to adaptacja brytyjskiego show "My mum, your dad" i podobnie jak w brytyjskiej wersji opiera się na miłosnych perypetiach bohaterek i bohaterów w średnim wieku. Co więcej, poczynania uczestników śledzą ... ich dzieci, które obserwują randki i rozmowy na ukrytej kamerze.

W pierwszym sezonie show przewidziana jest emisja 10 odcinków, a w Polsce scenerią show stały się malownicze Mazury. Co ciekawe, już w trzecim odcinku "Moja mama i twój tata" doszło do spięcia między Katarzyną Cichopek, a jedną z uczestniczek. Bohaterowie zaczęli się też coraz bardziej otwierać, m.in. dzięki warsztatom psychologicznym.

