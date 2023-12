Ponad pół rok temu w Polsacie zaszły ogromne zmiany, kiedy władzę nad ramówką przejął Edward Miszczak. Z "Naszym nowym domem" po 10 latach pracy pożegnała się Katarzyna Dowbor. W roli prowadzącej zastąpiła ją Elżbieta Romanowska. Po czasie okazało się, że oglądalność hitowego show spadła o niemal ćwierć miliona. Co na to Dowbor? Została o to zapytana przed redakcję "Faktu". Padła wymowna odpowiedź!

Katarzyna Dowbor o spadającej oglądalności "Nasz nowy dom"

Zwolnienie Katarzyny Dowbor z Polsatu odbiło się szerokim echem w mediach. Prezenterka długo nie musiała martwić się o nową pracę (obecnie prowadzi program w Canal Plus Domo), ale niektórzy wierni widzowie "Nasz nowy dom" nie mogą pogodzić się z tymi zmianami. Dali temu wyraz w ostatnim sezonie - aż 240 tysięcy z nich zrezygnowało z dalszego oglądania show. Co na to była prowadząca? Kiedy redakcja "Faktu" zadała jej to pytanie, prezenterka krótko odparła:

Też właśnie o tym czytałam. To bardzo dożo, ale nie będę tego komentować mówi Dowbor

Przy okazji zdradziła, co powiedziałaby Edwardowi Miszczakowi, gdyby spotkała go na ulicy! Dowbor odpowiedziała dyplomatycznie:

Dzień dobry

Katarzyna nie chce po prostu już wracać do tego tematu:

