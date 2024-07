Wczoraj wielkim wydarzeniem w blogosferze była informacja, że Piotr Kukulski założył swojego własnego modowego bloga. Pikej prezentuje na nim swoje stylizacje i szpanuje drogimi markami. Przypomnijmy: Pikej został blogerem modowym. Wybraliśmy "najlepsze" stylizacje

Reklama

"Raper" szybko doszedł do wniosku, że na nowej pasji można też zarobić. Reklamy na blogach modowych to codzienność, więc Kukulski uznał najwyraźniej, iż nie może być gorszy i za pośrednictwem AdTaily.pl można wykupić reklamę na jego blogu. Ile Pikej życzy sobie za jeden dzień reklamy na łamach "Pekay Lifestyle"? 70 zł! Jest to bardzo wysoka kwota, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że blog celebryty na razie notuje bardzo mizerne wyniki w okolicach... 90 odsłon dziennie.

Poczynania Pikeja w blogosferze budzą już uśmiechy politowania i cięte komentarzy kolegów i koleżanek z branży. Sprawdza się w roli blogera?

Zobacz także

Reklama

Zobacz też Pikeja szpanującego drogimi markami na salonach: