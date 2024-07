Anna Lewandowska dodała nowe zdjęcie i zdradziła co je na lunch w ciąży. Tym razem Lewandowska zaproponowała kaszę jaglaną z warzywami i olejem lnianym. I napisała, że nie zależnie gdzie jest lunchbox musi być z nią. I jaka na nasze oko całkiem spory ten lunch. Czyżby Lewandowska od zaczęła zwiększać swoje posiłki od kiedy jest w ciąży? Nasze babcie mówiły - jesteś w ciąży jedź za dwoje, ale ta zasada już się od dawna zmieniła. Ania jest dietetyczką, więc wie najlepiej jak komponować sobie posiłki, aby ani jej, ani dziecku niczego nie zabrakło. Jedno jest pewne, to co je Anna, jest w 100% zdrowe. A Wy zjedlibyście taki przedobiadek?

Anna Lewandowska jest w piątym miesiącu ciąży i na wiosnę zostanie mamą.

Niedawno okazało się, że trenerka zdecydowała się urodzić maleństwo w Niemczech, co popiera jej rodzina.

