Gwiazdy często korzystają ze swojej popularności i rozpoznawalności jedząc darmowe posiłki, robiąc zakupy za darmo, czy też korzystając z usług słlowni lub spa za sam fakt pojawienia się w danym miejscu. Ale sławni ludzie otrzymują też wiele prezentów. Co konkretnie? Tego możemy dowiedzieć się oglądając program "Tak się robi w show-biznesie" na antenie Polsat Cafe.



- Dostajemy obuwie, bony do sklepów albo perfumy - mówi Miss Polonia, Rozalia Mancewicz.



Okazuje się jednak, że gwiazdy otrzymują nie tylko drobne prezenty, ale i te o wiele bardziej wartościowe. Jak zdradza Radosław Majdan: Ja na przykład dostałem ostatnio samochód. Fajnie, nie? - cieszy się piłkarz.



Więcej o tym co gwiazdy dostają za darmo, ile kosztuje wyjście na imprezę i czy paparazzi zawsze wiedzą komu robią zdjęcia już jutro na antenie Polsat Cafe w programie "Tak się robi w show-biznesie" o godz. 16.00. Kolejne odcinki w niedzielę i w poniedziałek również o 16.00.

