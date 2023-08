Filip Chajzer kilka miesięcy temu zniknął z "Dzień Dobry TVN". Stacja poinformowała wówczas, że powodem są problemy zdrowotne prezentera i niebawem wróci on przed kamerę. Choć minęło dużo czasu i nastąpiły roszady w programie śniadaniowym, nie zanosi się, by dziennikarz miał znów pojawić się na antenie. Teraz po raz pierwszy skomentował powody swojej decyzji. Filip Chajzer o odejściu z "Dzień Dobry TVN" Na początku czerwca media obiegła informacja, że Filip Chajzer na kilka tygodni znika z " Dzień Dobry TVN ". W międzyczasie doszło do zwolnień prowadzących, w wyniku czego pracę stracili Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Anna Kalczyńska. Pojawiły się głosy, jakoby Chajzer wiedział wcześniej o zbliżającej się redukcji etatów i po prostu chciał uprzedzić cios. Teraz w rozmowie z Beatą Tadlą w "Onet Rano" dziennikarz jednak stanowczo temu zaprzeczył i wyznał, że "jedno z drugim nie miało nic wspólnego". Dlaczego więc zniknął? - Dlaczego nie ma mnie teraz w telewizji? Dlatego, że w pewnym momencie przestało mi się spinać to, co czytałem o sobie z tym, kim jestem. (...) Ja wiem, kim jestem, jakie mam serce, co mam w głowie, komu pomogłem w życiu, ile daję z siebie. I nagle, gdy czytam o sobie, że jestem idiotą, pajacem, debilem itd. w poważnych dużych portalach, bo postawiłem przecinek nie w tym miejscu lub komuś się nie spodobało jakieś słowo, to zacząłem zauważać, że to mi się już nie spina. Nie jestem zobligowany do informowania o swoim życiu co do detalu. W ogóle nie czuję takiej powinności - powiedział Filip Chajzer. Zobacz także: Filip Chajzer zmienia plany po "Dzień Dobry TVN": "Będę biegał ze ścierką" W dalszej części rozmowy Filip Chajzer stwierdził, że nie wie,...