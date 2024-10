2 z 5

No cóż. Ci, którzy mieli nadzieję, że może tym razem Doda dała się namówić, będą musieli obejść się smakiem. Wygląda na to, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Nie wyklucza to jednak faktu, że Doda lubi wpadać do "Tańca z Gwiazdami" jako gość. To, że tam wpada uwielbiają również paparazzi. Doda pozowała nie tylko na ściance ale również po wyjściu ze studia. Z jakim efektem? Zobaczcie sami.

"Przebiegłam uwaga 5 km, prawie wyrzygałam płuca, mam krótki mięsień ale I did it i zapraszam Was dzisiaj do oglądania Tańca z Gwiazdami. Nie będę tańczyć ale gdzieś tam będę w pierwszym rzędzie, więc wyhaczajcie mnie. Mam zamiar wyglądać bosko" - zapowiadała kilka godzin przed.