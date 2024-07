Edyta Górniak to jedna z największych polskich gwiazd. Jej wspaniały głos i niezwykły talent wokalny przysporzyły jej wielu fanów. Jednak Edyta jest nie tylko zdolna, ale także ambitna. Jak możemy przeczytać w najnowszym wydaniu magazynu "Party", wokalistka właśnie wróciła z podróży do Nowego Jorku, gdzie szkoliła swój głos. Okazuje się, że artystka nie spoczywa na laurach, lecz nadal ma ambicje, by się rozwijać i doskonalić swój warsztat. Zobacz: Górniak rusza w trasę koncertową. Diwa boi się o swój głos

Osoba z otoczenia Edyty Górniak zdradziła "Party", że teraz gwiazda planuje trasę koncertową oraz zagraniczne wakacje wraz z synem. Co więcej, jeśli Allan uzyska dobre oceny na koniec roku szkolnego, Edyta obiecała mu wyjazd na wymarzony obóz survivalowy.

Wybieracie się na koncerty Edyty?

