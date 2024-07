Już dzisiaj wielki finał "Tańca z Gwiazdami", a jedna z par zabierze do domu Kryształową Kulę. Na scenie widzowie i publiczność zgromadzona w studiu będą mogli podziwiać Edytę Górniak, która zaśpiewa wielki przebój. Zobacz: Co Edyta Górniak zaśpiewa w „Tańcu z Gwiazdami!”? My już wiemy!

Reklama

W lipcu piosenkarka wyrusza w trasę koncertową, ale ma pewne obawy z nią związane. Górniak ostatnio mocno zaniedbała pracę nad swoim głosem, a ostatnie lekcje pobierała podczas występów w musicalu "Metro" w latach 90. Teraz nie chce jednak zawieść fanów, choć wie, że jej utwory są bardzo trudne do zaśpiewania. Właśnie z tego powodu ostatnio Edyta przebywała w Nowym Jorku, gdzie trenowała z najlepszymi:

Wzięła lekcje u światowej sławy specjalisty, który szkolił największe amerykańskie gwiazdy. Na pewno szybko nadrobi zaległości - czytamy w "Gwiazdach".

Czekacie na jej występ w TzG?

Zobacz na Polki.pl: Edyta Górniak wylatuje do Australii! Czy wróci jeszcze do Polski?



Reklama