Agata Młynarska na Facebooku zdradziła swoje dalsze plany po odejściu z TVP i programu "Świat się kręci". W środę gwiazda pożegnała się z widzami show, a w swoim poście zaznaczyła, że to nie koniec jej pracy w telewizji!

Odejście Agaty Młynarskiej ze "Świat się kręci" nie jest zaskoczeniem. Od dawna spekulowało się, że dziennikarka pożegna się z Telewizją Publiczną, co więcej - mówiło się, że sam program zniknie z anteny, ponieważ jest za drogi w produkcji. Teraz wszystko jest jasne. Agata Młynarska żegna się z Telewizją Publiczną, ale zapewnia:

Gwiazda jeszcze raz podziękowała produkcji i widzom:

To były fantastyczne trzy lata. Dziękuję Widzom programu "Świat się Kręci" za ich obecność, wierność,cierpliwość i ogromne wsparcie.Wiem, że niektórzy z Was szczerze pokochali ten program. Dziękuję jedynej w swoim rodzaju redakcji - młodym, twórczym, oddanym pracy ludziom, którzy pracowali na sukces tego programu ale też i mój. Nie widać ich, są z drugiej strony kamery, a to oni właśnie stanowią o sile programu. Wspólnie stworzyliśmy coś nowego, innego, niepokornego i bardzo solidnego. Dziękuję mojemu beauty dream team, be którego nie byłabym taka ładna:) Dziękuję Rochstarowi za pomysł tego programu i jego zawodową produkcję, TVP, że w sierpniu 2013 roku znów we mnie uwierzyła.Będę bardzo za Wami tęsknić..