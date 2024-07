Agata Młynarska odchodzi z programu "Świat się kręci"?! Gwiazda podczas środowego odcinka programu pożegnała się z widzami i podziękowała twórcom programu ze trzy lata współpracy. Czy to oznacza, że jednak rozstaje się z TVP?

Agata Młynarska w ostatnim swoim odcinku "Świat się kręci" w tym sezonie pożegnała się z widzami! Widać było, że dziennikarka jest bardzo przejęta i wzruszona tym faktem:

Ja przez trzy lata, przy tym stole, spotykałam fantastycznych ludzi, fantastycznych gości. Chciałam teraz Państwu za te spotkania, podziękować. Jestem wyróżniona przez los, że mogłam tu, przy tym stole, spotykać takich ludzi, jak Wy, jak państwo i widzieć tak cudowną publiczność. Mówię to z ogromnym przejęciem, bo w tym sezonie to mój ostatni program, a kto wie, czy nie w ogóle ostatni mój Świat się kręci. Chciałam bardzo serdecznie podziękować całej ekipie, redakcji, wydawcom fantastycznym, moim cudownym kolegom. Nie macie pojęcia, jaka to jest ekipa "Świat się kręci".