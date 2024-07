Anja Rubik bierze udział w 24. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niektóre gwiazdy już wystawiają swoje rzeczy na licytacje, w tym topmodelka! Ale nie będą to buty, sukienki czy spotkanie, a coś bardzo specjalnego. Top modelka na licytację WOŚP wystawiła wyjazd na pokaz Anthonego Vaccarello do Paryża!

Co oferuje Anja Rubik? W ramach aukcji przewidziany jest przelot z Warszawy do Paryża dla 2 osób, nocleg w hotelu 5* w Paryżu oraz 2 miejsca w pierwszym rzędzie na pokazie Anthony'ego Vaccarello.

Finał WOŚP jest 10 stycznia 2016 roku, ale aukcja kończy się 17 stycznia.

Na razie w aukcji uczestniczy 7 osób i aktualna cena wynosi - 4 074,00 zł, ale pewnie do stycznia to będzie zawrotna suma! Link do aukcji Ani Rubik dla WOŚP znajdziecie tutaj.

