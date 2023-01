Doda zdradziła sekret Cleo. Fani nie mogą uwierzyć, jak to możliwe 

Jak Doda radzi sobie na kwarantannie bez fryzjera oraz pomocy makijażystek? Piosenkarka zrobiła mini sesję w domowych warunkach. Pozowała w mokrych włosach, bez makijażu i w za dużych ubraniach. Jak wyszło? Gorąco! Koniecznie musicie zobaczyć te zdjecia! Zobacz także: Doda królową nietypowego wyzwania na Instagramie! Nie uwierzycie, z czego zrobiła sobie kreację Doda pozuje bez makijażu i drogich stylizacji. Jak wygląda? Doda jest idealnym przykładem na to, jak bardzo możemy pokochać samego siebie. Akceptacja własnych wad i zalet jest czymś, co zdecydowanie ułatwia drogę do szczęścia. Wokalistkę zawsze charakteryzowała pewność siebie, a dziś ta cecha wydaje się być jeszcze silniejsza! Dziś Doda podzieliła się ze swoimi fanami serią gorących zdjęć zrobionych w przydomowym ogródku. Pozowała zupełnie bez przygotowania. Jak oceniła efekty sesji zrobionej telefonem? Taki sztos, że nawet kwarantanna nie ostudzi waszych emocji! (...) Za domem, telefonem, bez make-upu, bez fryzury, w za dużych ciuchach and still fabulous 🤷🏼‍♀️ @felixalfred @voguemagazine 2020😄 Co cóż... nie przesadzała! Fani są zachwyceni widokiem naturalnej Dody i przyznali, że wygląda dużo piękniej niż kiedy się maluje: Wyglądasz pięknie !!!!! Dużo piękniej wyglądasz bez doklejanych rzęs 😍 wyglądasz jak modelka 😍 Doda jednak uwielbia obie swoje wersje, czyli tę domową i tę sceniczną: Scena rządzi się innymi prawami - musi być więcej make upu, więcej włosów, inny kostium. Może jestem staroświecka ale wychowałam się w teatrze, więc tak uważam i koniec. Jak oceniacie naturalną Dodę? Zobacz także: Rodzice Dody udowadniają, że można ćwiczyć w każdym wieku! Na dodatek nie brakuje im dystansu Doda pokazała się w naturalnej wersji bez grama...