Gęsty, bujny kucyk to zdecydowanie znak rozpoznawczy Cleo. Artystka od lat jest kojarzona właśnie z taką fryzurą, jednak wszystko wskazuje na to, że piękna piosenkarka postanowiła to teraz zmienić. Wokalistka pokazała się na swoim InstaStories w odmienionej odsłonie - bez doczepów i z wyraźnie skróconymi, naturalnymi włosami. Efekt? Sami spójrzcie!

Cleo pochwaliła się nową fryzurą

Cleo należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistek, która może pochwalić się prawdziwą armią fanów. Jej instagramowe konto obserwuje ponad 1 mln internautów, co jest jednym z najlepszych wyników w polskim show biznesie. Oprócz tego artystka cieszy się również ogromną sympatią fanów "The Voice Kids" - gwiazda od lat jest jurorką tego programu.

Wszyscy, którzy śledzą karierę Cleo na pewno doskonale wiedzą, że artystka zazwyczaj pokazuje się w długim, bujnym kucyku. Teraz jednak gwiazda postanowiła to zmienić - Cleo zdjęła doczepy, a także podcięła swoje naturalne włosy. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

Instagram/Cleo

Cleo w nowym nagraniu na InstaStories przyznała, że dała się namówić na taką metamorfozę swoim fryzjerom. Na szczęście jest bardzo z niej zadowolona!

- Przycięłam sobie włoski. Zmiany, zmiany, zmiany... Dałam się namówić i naprawdę jest mi jakoś tak lżej, te włosy odżyły. Super, super, cieszę się - przyznała Cleo.

Instagram/Cleo

A Wam, jak się podoba odmieniona fryzura Cleo? Gwiazda powinna na dłużej pozostać wierna takiemu wizerunkowi?

Instagram/Cleo