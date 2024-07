Treningi do czwartej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" trwają w najlepsze! Znamy już pełną listę uczestników nowej edycji tanecznego show Polsatu, a wśród nich jedną z największych gwiazd jest Cleo. Wokalistka na parkiecie chce dać z siebie wszystko. Zobacz: Taniec z Gwiazdami: Uczestnicy podczas pierwszych treningów PAPARAZZI

Niestety, Cleo zaliczyła już pierwszą kontuzję podczas treningów. Dostała urazu stopy, potrzebna więc była pomoc lekarza i opieka partnera. Jak udało nam się dowiedzieć, w programie będzie towarzyszył jej Jan Kliment (wcześniej występował m.in. z Edytą Górniak i Natalią Siwiec)!:

Pierwsza kontuzja zaliczona, nie ma lekko. taniec to ciężka praca. Śpijcie spokojnie, ja idę obłożyć się lodem, bo jutro kolejny trening. Wielkie dzięki dla pana Doktora i mojego partnera tanecznego za pomoc - pisze na swoim Facebooku

Czy Cleo i Jan dojdą do finału? Jesteśmy pewni, że zajdą naprawdę wysoko, choć konkurencja jest silna!

