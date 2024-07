Słynna aktorka była gościem Festiwalu Filmowego Cinema Mundi w Łodzi, na którym można było zobaczyć ponad 30 filmów z całego świata. Cardinale, jako gość honorowy, odsłoniła tablicę upamiętniającą Zygmunta Kałużyńskiego.

W jednym z wywiadów słynna aktorka zdradziła tajemnice swojego sukcesu. Okazuje się ona być dobrze znana – Chcieć to móc.

- Chcę to znaczy mogę. Jak się ma marzenia, to nie ma wyjścia, trzeba je realizować – stwierdziła Cardinale w programie „ Co za tydzień.

W trakcie festiwalu można było zobaczyć dwa filmy z udziałem gwiazdy: „Lamparta” oraz jej najnowszy film "Nić" w reżyserii Mehdiego Ben Atti.