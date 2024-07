Druga ciąża Kasi Cichopek wywołuje sporo emocji. Gwiazda nie traktuje jej jak choroby, tylko cały czas jest aktywna zawodowo. Od niedawna aktorka prowadzi cykl spotkań "Mamy sexy mamy", który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem w całej Polsce. Zobacz: "Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania"

W swoim projekcie Cichopek dzieli się z innymi mamami własnymi przeżyciami i spostrzeżeniami na temat macierzyństwa. Wczoraj na kanapach "Dzień Dobry TVN" serialowa gwiazda wyznała, że pierwsze dni po urodzeniu synka nie były dla niej lekkie i musiała oswoić się z nową rzeczywistością.

- Początki mojego macierzyństwa były trudne, o czym szeroko mówię w projekcie "Sexy mama". Wcale to nie było tak bajkowo i kolorowo. Bolało, płakać się chciało. Trzeba to wszystko przetrwać i przygotować na to jak to zrobić. Mnie bardzo pomogły rozmowy z moją mamą i koleżankami, które mi powiedziały "przygotuj się na to. Zrób to. Spakuj walizki i gdzieś sobie wyjedź, gdzie będziesz miała ciszę i spokój". Tak też uczyniłam i dzisiaj stworzyłam cały pakiet szkoleń dla kobiet z przymrużeniem oka. Pokazujemy różne błędy podczas tego szkolenia jakie kobiety popełniają zaraz po porodzie, jak walczyć z lękiem, ze swoimi emocjami - powiedziała Cichopek w "DD TVN".