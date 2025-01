Katarzyna Cichopek obecnie jest jedną z najpopularniejszych gwiazd i od niedawna znów jest związana ze stacją Polsat, do której przeszła po niespodziewanym zwolnieniu z Telewizji Polskiej. Aktorka gra w serialu "M jak miłość", prowadzi program śniadaniowy "Halo tu Polsat" i ma też własną markę biżuterii. Prywatnie jest związana z Maciejem Kurzajewskim i jest mamą dwójki dzieci: Adama i Heleny.

Katarzyna Cichopek jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a teraz zaskoczyła sentymentalną relacją złożoną z jej dawnych zdjęć. Tych ujęć jeszcze nigdy nie pokazywała!

Katarzyna Cichopek o swoim dzieciństwie

Katarzyna Cichopek urodziła się w Warszawie i dorastała w wielopokoleniowej rodzinie, mieszkając w dwóch pokojach razem z rodzicami, starszym bratem Jackiem oraz babcią. Druga babcia mieszkała piętro niżej, co sprzyjało bliskim relacjom rodzinnym.

Wychowywałam się w dwóch pokojach razem z rodzicami, bratem i babcią. Druga babcia mieszkała piętro niżej. tak Katarzyna Cichopek wspomina dzieciństwo w wywiadzie dla Interia Film

Od najmłodszych lat Katarzyna Cichopek wykazywała dużą energię i chęć do aktywności fizycznej. W wieku czterech lat, zainspirowana zajęciami rytmiki brata, rozpoczęła swoją przygodę z tańcem. Następnie uczęszczała do szkoły sportowej o profilu gimnastyki artystycznej, gdzie nauczyła się dyscypliny i systematyczności. Niestety, kontuzja kręgosłupa uniemożliwiła jej kontynuowanie treningów, co było dla niej trudnym doświadczeniem.

Byłam bardzo aktywną dziewczynką. Rozpierała mnie energia i w tych szarych latach 80. moi rodzice musieli się nieźle nagimnastykować, żeby mi ten czas kreatywnie wypełnić. Na szczęście nigdy im nie brakowało pomysłów. Byliśmy bardzo aktywną rodziną. otwarcie mówiła aktorka.

Katarzyna Cichopek zaskoczyła zdjęciem sprzed lat. Nie poznacie jej!

Teraz aktorka zaskoczyła serią zdjęć, które opublikowała na swoim instagramowym koncie i żartobliwie opisała je jako "archiwum X". Okazuje się, że faktycznie są to zdjęcia sprzed wielu lat, a na jednym z nich po raz pierwszy widzimy Katarzynę Cichopek jako uroczą kilkulatkę z burzą kręconych włosów na głowie.

Z archiwum... prawie X napisała żartobliwie Katarzyna Cichopek

Początki aktorskiej przygody Katarzyny Cichopek

To niejedyne zdjęcie, jakie zdecydowała się opublikować Katarzyna Cichopek. Prowadząca "Halo tu Polsat" pokazała też kadry z rodzinnych wycieczek, jazdy na łyżwach, nartach czy nauki jazdy konnej. Okazuje się, że w dzieciństwie aktorka próbowała niemal każdej dyscypliny sportowej, a aktywność była dla niej ogromną frajdą. Po zakończeniu kariery sportowej związanej z kontuzją Katarzyna Cichopek przeniosła się do szkoły rejonowej i zaczęła szukać nowych pasji.

Musiałam być w centrum wydarzeń! Byłam przewodniczącą klasy, działałam w samorządzie i jako rzecznik praw ucznia. Byłam też odpowiedzialna za szkolne imprezy przyznała sama aktorka.

Występowała w szkolnym chórze, co pozwoliło jej rozwijać talent sceniczny. Wkrótce zainteresowała się aktorstwem, co stało się fundamentem jej przyszłej kariery. W wieku 12 lat uczęszczała na zajęcia kółka teatralnego Haliny i Jana Machulskich przy Teatrze Ochota, a nawet zdobyła uprawnienia instruktora teatralnego.

Sentymentalna podróż Katarzyny Cichopek

Wygląda na to, że w ostatnim czasie Katarzyna Cichopek przeglądała swoje dawne zdjęcia i wróciły jej wspomnienia z dzieciństwa, którymi zdecydowała się podzielić ze swoimi fanami. W wieku 17 lat gwiazda "M jak miłość" sama wyjechała na wakacje, ale już wcześniej rodzice pozwalali jej na wyjazdy na kolonię i dawali dość dużą swobodę.

Jako nastolatka nie przeszłam okresu buntu. Miałam dużo wolności, ale kontrolowanej. Zawsze mówiłam dokąd i z kim idę na imprezę. Tata po mnie przyjeżdżał, czy była północ, czy czwarta rano. Wolał przyjechać, niż całą noc się martwić. przyznała aktorka w wywiadzie dla Interii

Spodziewaliście się, że Katarzyna Cichopek tak nagle zaskoczy zdjęciami z dzieciństwa? Trzeba przyznać, że to wyjątkowe kadry, a aktorka zawsze była niezwykle ambitną osobą.