Ostatnio w mediach pojawiło się wiele negatywnych komentarzy odnośnie gwiazd, które zarabiają na ciąży i swoich dzieciach. Dzisiaj znane mamy niemal do dziewiątego miesiąca są aktywne zawodowo i bywają na salonach. Swojego stanu nie traktują jak chorobę, tylko normalny stan rzeczy. Zobacz: Czubaszek o ciężarnych gwiazdach: Muszą się czegoś złapać, bo ról nie ma

W najnowszym "Show" do tych zarzutów odniosła się Kasia Cichopek.

- Co to znaczy lansować się na ciąży?! Przecież to dziecko jest w nas, nie możemy go zostawić w domu. Gdy gdzieś wychodzimy, ono jest z nami w środku. Przecież nie angażuję synka w swoją pracę, nie prowadzam go po imprezach. I ja, i inne koleżanki mamy jednak różne zobowiązania zawodowe. Musimy wychodzić. A że z brzuszkiem? Inaczej się nie da - powiedziała gwiazda "M jak miłość".