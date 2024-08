Julia Wieniawa przez ostatnie tygodnie na brak pracy nie może narzekać. Gwiazda sporo koncertuje i wydaje nowe piosenki m.in. "Sobą tak" i "Pojedziemy nad morze", które stały się hitami. Jednak za sukcesem idzie również ciężka praca i bardzo często przemęczenie. Tysiące przebytych kilometrów, godziny bez snu i daleka droga do domu.

Ostatnie tygodnie Julii Wieniawy to pasmo sukcesów. Piosenkarka zaśpiewała na festiwalu w Sopocie, gdzie zrobiła totalne show. Widzowie zarówno w Operze Leśnej, jak i przed telewizorami uważali, że występ był naprawdę dobry. Wykonała bowiem jedną z najnowszych piosenek: "Sobą tak", która już wcześniej skradła serca fanów. Po Sopocie piosenkarka ruszyła dalej do Kielc, gdzie wzięła udział w konkursie Polsatu i Radia Zet na przebój lata, skąd dodała nowy wpis:

25-latka zrobiła niezłe show, co zdecydowanie widać po komentarzach pod postem. Zachwyceni fani pisali:

Niestety dzisiaj Julia Wieniawa nie przekazała swoim fanom dobrych informacji. Artystkę dopadła chandra. Piosenkarka na najnowszym InstaStories pokazała zdjęcie z łóżka, na którym widać zaledwie fragment jej twarzy i napisała: