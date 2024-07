Jamie Dornan i Dakota Johnson nie znoszą się? Aktorzy zagrali główne role w filmie "Ciemniejsza strona Greya", który jest kontynuacją słynnej powieści E.L. James. Przy okazji oficjalnych pokazów filmu, które odbyły się kolejno w Los Angeles, Hamburgu i Madrycie, media rozpisują się o tym, że Jamie i Dakota nie przepadają za sobą.

Jamie Dornan i Dakota Johnson nie znoszą się?

Choć Jamie Dornan i Dakota Johnson podczas pokazów "Ciemniejszej strony Greya" na czerwonym dywanie pozują wspólnie do zdjęć i uśmiechają się do siebie, ale według amerykańskich mediów ich mowa ciała zdradza, że nie przepadają za sobą. Według nich uśmiechają się i obejmują, ale wydaje się jakby była to dla nich konieczność i nie sprawiało im to przyjemności. Co na to Dakota Johnson? Aktorka opowiedziała o tym, jaka relacja rzeczywiście łączy ją z aktorem. Posłuchajcie też, co Jamie Dornan powiedział o pracy na planie filmu oraz dlaczego autorka książki, E.L. James podpisała się pod nią pseudonimem.

