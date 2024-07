Nowy zwiastun filmu "Ciemniejsza strona Greya" w sieci! Druga część wielkiego hitu "Pięćdziesiąt twarzy Greya" w kinach już 14 lutego w Walentynki. Zobaczcie, jakie erotyczne atrakcje czekają nas w kontynuacji.

Nowy Zwiastun filmu "Ciemniejsza strona Greya"

Zwiastun 2 "Ciemniejsza strona Greya"

O czym będzie film "Ciemniejsza strona Greya"?

Najprzystojniejszy masochista w historii kina powraca! Po krótkiej przerwie w płomiennym romansie Christian Grey (Jamie Dornan) i Anastasia Steele (Dakota Johnson) znów wracają do siebie! I znów rozpoczynają podniecającą i wyuzdaną grę przy użyciu gorących gadżetów. Sielanka nie trwa jednak długo. Na drodze miłości Christiana i Any staje poprzednia miłość Greya, a wszystko i wszyscy w pobliżu panny Steele podpowiadają jej, że związek z Greyem to bardziej niebezpieczna przygoda niż myślała!

Screeny ze zwiastunu "Ciemniejsza strona Greya".

Screeny z nowego zwiastunu "Ciemniejsza strona Greya".

Dakota Johnson na planie "Ciemniejszej strony Greya" nie nastręczyła wielu kłopotów specjalistom od kostiumów :).

