Filmowy Christian Grey czyli Jamie Dornan wybrał się z żoną Amelią Warner na wakacje do Francji. Para świetnie się bawiła - opalali się, pływali, rozmawiali z przyjaciółmi. Jamie wyglądał na bardzo zrelaksowanego, a wszyscy, którzy w tym samym czasie odpoczywali w tamtych okolicach, mogli podziwiać jego wyrzeźbione ciało. Trzeba przyznać, że Jamie wygląda doskonale i sylwetki mogłoby mu pozazdrościć wielu sportowców! (Zobacz: Aktywne wakacje dla każdego)

Jamie i Amelia w marcu zostali po raz drugi rodzicami. Para wychowuje już 3-letnią córkę Dulcię. Aktor wykorzystał przerwę w zdjęciach do filmu "Ciemniejsza strona Greya", który głównie realizowany jest w Kanadzie, ale ostatnio kilka scen kręconych było właśnie we Francji. Dornan i Dakota Johnson kręcili sceny na plaży, które wywołały dużo emocji wśród fanów produkcji. Tymczasem zobaczcie, jak Jamie Dornan prezentował się podczas wakacji we Francji!

