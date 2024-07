Dakota Johnson opowiedziała o scenach seksu w filmie "Ciemniejsza strona Grey'a"! To kontynuacja filmu, który widzowie, a dokładnie fanki powieści E.L. James, pokochały! Aktorka wcielając się w rolę Anastasii Steele musiała pokazać w filmie bardzo dużo i nakręcić kilkanaście odważnych scen! O tym, jak wyglądała praca na planie "Ciemniejszej strony Grey'a", opowiedziała w wywiadzie dla magazynu "Vogue":

Jamie i ja na planie byliśmy niewiarygodnie blisko przez długi czas. Nie było więc żadnych zahamowań, a ufność i rzetelność. Ale tak naprawdę był to też hazard! Bo co jeśli okazałoby się, że on nagle zamieni się w totalnego d**ka?