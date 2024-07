Spodziewaliśmy się, że kreacje, które Paris Hilton zabrała ze sobą w podróż do Polski, zrobią na nas duże wrażenie. Niestety, jedną z sukienek już widzieliśmy i to miesiąc temu... Pudrową sukienkę z czarną kokardą z przodu założyła Kasia Cichopek - na otwarcie nowego butiku Pinko w Warszawie. Sukienka pochodzi właśnie z kolekcji tej włoskiej marki.

Kasia założyła do niej krótką, skórzaną kurteczkę, beżowe czółenka i złotą torebkę od Caroliny Herrery. Paris natomiast dobrała do niej buty od Christiana Louboutina i torebkę własnego projektu.

Okazuje się, że styl w Los Angeles i Warszawie niewiele się różni... Która się Wam bardziej podoba?

kj



