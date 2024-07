Reklama

Oświadczenie Agnieszki Popielewicz

Dziś pojawiła się w mediach informacja, że w czerwcu córka Agnieszki Popielewicz, Marta poważnie zachorowała. Jak podało “Na żywo” córka prezenterki przez kilka dni przebywała w szpitalu w Trójmieście.

Zadzwoniliśmy do gwiazdy z prośbą z pytaniem, czy córeczka już dobrze się czuje. Zdenerwowana Agnieszka Popielewicz wytłumaczyła, że informacje o chorobie małaj Marty to nieprawda! Co powiedziała nam gwiazda?

“Jestem zniesmaczona tymi doniesieniami i faktem, że moja córka stała się bohaterką wyssanych z palca bzdur. Wszystkie informacje, które opublikował tygodnik "Na żywo" są nieprawdziwe i godzą w dobro moich bliskich. Ostrzegam też, że powielanie tych informacji i dodawanie kolejnych komentarzy w tej sprawie znajdzie swój finał w sądzie”, powiedziała nam Agnieszka Popielewicz.



