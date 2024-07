Bohaterowie telenoweli dokumentalnej "Chłopaki do wzięcia" nadawanej na Polsat Play zagrali w teledysku zespołu Basta. To jedna z najbardziej znanych grup disco polo, w której wokalistką jest Eva Basta.

W telenoweli "Chłopaki do wzięcia" przedstawiani są samotni mężczyźni z małych wsi i miasteczek porozrzucanych po całej Polsce, którzy marzą o tym, by znaleźć miłość i kobietę na całe życie. Niestety, albo w pobliżu nie ma wolnych dziewczyn, albo warunki finansowe są przeszkodą, by znaleźć kogoś na stałe. A samotność sprawia, że są nieszczęśliwi. Ich walkę o miłość obserwuje w programie cała Polska. Teraz najpopularniejsi bohaterowie programu zostali zaproszeni do zagrania w teledysku do piosenki zespołu Basta pod tytułem "Śniadanie Podam Ci Do Łóżka". Wczoraj odbyła się premiera klipu.

Kto występuje w teledysku Basty? Główną rolę zagrał Bandziorek, a w wideo zobaczymy też panią Anielę z synem Jareczkiem. Nie zabrakło Ryśka i jego dziewczyny Asi czy Gumisia nowego bohatera telenoweli dokumentalnej.

Zobacz wideo zespołu Basta z "Chłopakami do wzięcia". Teledysk ma przesłanie...

Bohaterowie "Chłopaki do wzięcia" na Planie teledysku z Eva Bastą.

