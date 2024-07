Zespół Piękni i Młodzi nie pojedzie na Eurowizję 2016! A my jako pierwsi prezentujemy Wam piosenkę i teledysk zespołu Piękni i Młodzi pod tytułem "Na serca dnie", która była oficjalnym kandydatem do polskich preselekcji na Eurowizję 2016! Choć fani disco polo są oburzeni, że zespół nie ma szans powalczyć o wyjazd do Szwecji.

Piękni i Młodzi - Na serca dnie - oficjalny kandydat na Eurowizję

Komisja TVP ogłosiła listę 9 polskich kandydatów, którzy mają szansę pojechać na konkurs i nas reprezentować. Na liście znaleźli się m.in. Edyta Górniak czy Michał Szpak. Jesteśmy ciekawi czy Waszym zdaniem Piękni i Młodzi powinni znaleźć się wśród artystów, którzy 5 marca o 21.25 w TVP1 powalczą o wyjazd na 61. konkurs Eurowizji 2016? Posłuchajcie sami.

Swoje propozycje do TVP wysłali inni wykonawcy disco polo m.in. Defis, Blue Box oraz Magik Band oraz wspominany wcześniej zespół Piękni i Młodzi. Niestety, komisja TVP nie wybrała żadnej z tych propozycji. Uważacie, że powinno dać się im szansę?

Już prawie połowa wybranych artystów zaprezentowała swoje piosenki zgłoszone na konkurs, a w tym Margaret, Kasia Moś czy zespół Taraka.

Zespół Piękni i Młodzi ma rzesze fanów. Gdyby przeszli do finałowej dziewiątki, mogliby wygrać.

Piękni i Młodzi startowali kiedyś w Must Be the Music. Tylko muzyka i byli w finale.