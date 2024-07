Patricia Kazadi znalazła nową miłość! Prowadząca program "You Can Dance" od kilku miesięcy związana jest ponoć z amerykańskim aktorem i muzykiem. Affion Crockett - bo to właśnie z nim według Faktu spotyka się Kazadi - odwiedził ją nawet w Warszawie. Jak donosi tabloid, para wybrała się razem na jedną z imprez.

Spotykają się od kilku miesięcy, Affion odwiedził ją nawet ostatnio w Warszawie. Jest bardzo w typie Patricii, ona gustuje w wysokich i ciemnoskórych mężczyznach z dużym poczuciem humoru - zdradza w rozmowie z tabloidem znajoma Patrici Kazadi. Cieszę się, że w końcu znów jest szczęśliwa.

Wygląda więc na to, że gwiazda nie rozpacza już po rozstaniu z byłym chłopakiem, Christianem Eyenga. Patricia Kazadi rozstała się z koszykarzem ponad rok temu. W jednym z wywiadów przyznała wówczas, że przez nadmiar obowiązków nie miała czasu na spotykanie się z partnerem.

Miejmy więc nadzieję, że tym razem obowiązki nie zniszczą nowego związku Patrici Kazadi.

