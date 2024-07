Chłopak Lary Gessler nie chce pracować w jednej z restauracji Magdy Gessler. Okazuje się, że właśnie na taki pomysł wpadła ostatnio córka gwiazdy TVN, która jest ponoć bardzo zazdrosna o swojego partnera Pawła. Znajoma pary w rozmowie z Faktem zdradziła, że Lara coraz częściej pojawia się w knajpie w którym Paweł jest barmanem i pilnuje, żeby klientki nie kokietowały jej chłopaka.

Lara stara się kontrolować Pawła, który pracuje jako barman w jednym z warszawskich pubów. Kiedy tylko może, towarzyszy mu w pracy, by przypadkiem inne kobiety go nie kokietowały. Stwierdziła, że byłoby łatwiej, gdyby Paweł pracował w którejś z zarządzanych przez nią restauracji matki. Miałaby go na oku. Ponadto Paweł zarabiałby więcej, bo teraz jej zdaniem nie ma się czym pochwalić - zdradza źródło tabloidu.