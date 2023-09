Lara Gessler pojawiła się razem z mężem na 5. urodzinach Vogue'a w niecodziennej kreacji, która więcej odsłaniała, niż zakrywała. Musicie zobaczyć ten look.

W czwartkowy wieczór plejada gwiazd pojawiła się na imprezie z okazji 5. urodzin Vogue'a, która odbyła się w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni. Na evencie pojawiła się również Lara Gessler, która wybrała dość skąpą stylizację na ten wieczór. Największym zaskoczeniem było jednak to, że dół jej kreacji stanowiły tylko rajstopy i majtki. Wyglądała stylowo? Zobaczcie zdjęcia.

Lara Gessler w odważnej kreacji na urodzinach Vogue'a

Córka najpopularniejszej restauratorki nie stroni od branżowych imprez i chętnie pozuje na tzw. ściankach. Ostatnio Lara Gessler zabrała męża na pokaz mody, na którym to właśnie on zaskoczył nietypową stylizacją, a teraz sama postanowiła zszokować fotoreporterów. 33-latka miała na sobie komplet składający się z czarnej bielizny, którą uzupełniła czarnymi rajstopami i szpilkami w tym samym kolorze. Do stylizacji dodała również skórzaną kurtkę w kolorze bordowym i klasyczną czarną torebkę. Jak się prezentowała?

AKPA

Zobacz także: Lara Gessler prowadzi słynną cukiernię. Wysokie ceny budzą emocje: "Koszty są ogromne"

Do swojej stylizacji Lara Gessler zdecydowała się na ciemny makijaż oka tzw. smokey eye oraz efekt mokrych włosów, popularny wśród gwiazd z Hollywood. Restauratorka pozowała u boku Piotra Szeląga, który postawił na czarny total look składający się z koszuli i eleganckich spodni. Nie da się ukryć, że ta para zdecydowanie wyróżniała się na wczorajszej imprezie.

AKPA

Zobacz także: Lara i Magda Gessler ogłosiły wesołą nowinę. Posypały się gratulacje

A Wam jak podoba się odważna stylizacja Lary Gessler? Zadała szyku na imprezie?