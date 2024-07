Cezary Pazura zachwyca się Edytą Pazurą

Cezary Pazura zachwyca się swoją młodszą żoną, Edytą Pazurą. Aktor poślubił ją sześć lat temu i nie kryje tego, że jest bardzo szczęśliwy. Ostatnio nazwał żonę diamentem w wywiadzie dla Vivy, teraz zapewnia o swoim uczuciu w "Twoim Imperium".

Cezary Pazura zachwycony Edytą Pazurą

Aktor uwielbia spędzać czas ze swoją żoną, dlatego też postanowił zatrudnić ją jako swoją menadżerkę. Jak widać doskonale wychodzi im łączenie pracy z życiem prywatnym. Cezary Pazura niemal w każdym wywiadzie rozpływa się nad Edytą i podkreśla jej zalety. W rozmowie z "Twoim Imperium" przyznał, że ma pewność, że to co ich łączy to miłość na całe życie:

Oboje mamy absolutne przekonanie, że będziemy ze sobą do końca, bez względu na to, jak nam się będzie powodziło w różnych dziedzinach. Jesteśmy z Edytą dla siebie stworzeni. Nasz związek opiera się na wzajemnej adoracji, miłości, szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. Oboje uważamy, że nawet jeśli któreś się myli, to trzeba próbować go zrozumieć, przedyskutować sporne kwestie, by wybrać najlepszą drogę dla nas wszystkich.

Cezary Pazura o późnym ojcostwie

Aktor podkreślił również, że bardzo cieszy się z tego, że tak późno został ojcem. Teraz nie musi już gonić za rolami, a jedynie skupić się na wychowaniu pociech:

Teraz nie muszę już gonić za karierą i brać wszystkiego, co popadnie, żeby zarobić na kawałek chleba. Mam wszystko poukładane i mogę poświęcić czas rodzinie, dzieciom. Wiem, że to ja im jestem potrzebny, a nie moje role czy ambicje. One potrzebują ojca, nie znanego aktora.



