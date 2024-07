Caroline Woźniacki wzięła udział w odważnej sesji zdjęciowej w „Sports Illustrated”. Duńska tenisistka polskiego pochodzenia zdecydowała się na zdjęcia, do których pozowała jedynie odziana w... farbę! Piękna sportsmanka ma na sobie czerwony kostium kąpielowy... namalowany metodą bodypainting. Choć do złudzenia przypomina on prawdziwy strój plażowy, to tak naprawdę gwiazda tenisa była całkiem naga!

Caroline Woźniacki dla „Sports Illustrated”

Amerykański magazyn „Sports Illustrated” co roku przygotowuje galerię zdjęć skąpo odzianych sportsmenek. Pomysłem na tegoroczną sesję było malowanie ciał, dzięki czemu efekt nie jest wulgarny, a intymne części ciała są sprytnie zakryte. Sesja zdjęciowa odbyła się na wyspie Petit St. Vincent na Morzu Karaibskim.

W projekcie, oprócz Caroline Woźniacki udział wzięły również - amerykańska narciarka Lindey Vonn oraz zawodniczka sportów walki Ronda Rousey.

Zdjęcia tenisistki polskiego pochodzenia podbiły serca internautów. I nic dziwnego, nasza Karolina wygląda na nich niezwykle seksownie! Jedno jest pewne, jeśli Woźniacki kiedyś zechce porzucić tenis, na pewno może liczyć na angaż w Vicotria's Secret. ;)

Caroline Woźniacki w odważnej sesji zdjęciowej dla „Sports Illustrated”.

Caroline Woźniacki to duńska tenisistka polskiego pochodzenia.

Gwiazda tenisa doskonale sprawdziła się w roli modelki.

