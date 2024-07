Na oficjalnej premierze swojego najnowszego filmu „Krew i Łzy” w Cannes, Marion Cotillard pojawiła się w pięknej czarno-granatowej sukni Christiana Diora. Aktorka balową kreację uzupełniła jedynie zegarkiem na skórzanym pasku oraz misternie zrobioną srebrną ozdobą we włosach.

Gwiazda miała na głowie wielki kok z gładko zaczesanych włosów. Dookoła niego widoczny był ozdobny łańcuszek, który dodał całości wykwintnego smaku.

Od lat koki trzymają swoją mocną pozycję w trendach z czerwonych dywanów, jednak rzadko zdarza się by były one tak ogromne. No chyba, że jest to fryzura Sary Jessicki Parker…

Nam się ta fryzura niezmiernie podoba. Doskonale pasować będzie również do ślubnej stylizacji lub na inne wielkie wyjście.