Sylwia Majdan to znana polska projektantka, która jeszcze kilka lat temu związana była z Radosławem Majdanem. Sylwia Majdan z powodzeniem działa w polskim świecie mody - projektuje kobiece, subtelne ubrania. Do ostatniej kampanii zaprosiła Natalię Siwiec. Na naszym wideo możecie zobaczyć, jak Natalia sprawdziła się w roli modelki! A jak współpracę z Natalią oceniła sama Sylwia Majdan? Co o niej powiedziała?

Bezczelnie piękna! (śmiech). Naprawdę robi wrażenie i to nie tylko na mężczyznach. Jest bardzo szczera i media to wykorzystują. Natalia ma duży dystans do tego, co się wokół niej dzieje. Myślę, że całkiem nieźle się odnajduje w tym celebryckim świecie… - powiedziała w rozmowie z prestizszczecin.pl Sylwia Majdan.

Zobaczcie koniecznie wideo z sesji przygotowane przez Party.pl! Natalia wypadła seksownie i kobieco?

