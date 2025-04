Nie wszyscy, którzy biorą udział w programie "Rolnik szuka żony" znajdują swoją drugą połówkę. Przekonał się o tym Darek Machałowski z 10. edycji który, mimo że wybrał Nicole, z czasem się jednak rozmyślił. Od tego czasu rolnik rzadko kiedy pokazuje, co się dzieje w jego życiu, jednak ostatnio zrobił wyjątek. Uczestnik show udostępnił na swojej relacji zdjęcie z chrzcin córki Waldemara i Doroty. Widać, że ma świetne relacje z kolegą z programu. Trzeba przyznać, że wygląda świetnie.

Reklama

Darek z "Rolnik szuka żony" u Waldemara

Po programie "Rolnik szuka żony" Darek Machałowski musiał zmierzyć się z ogromnym hejtem, po tym jak potraktował Nicole. Uczestnik show postanowił usunąć się w cień i nie informuje o tym, co dzieje się w jego życiu. Ostatnio jednak nie mogło zabraknąć go na uroczystości u Waldemara i Doroty, którzy postanowili ochrzcić swoją córeczkę. Wygląda na to, że relacja Darka i Waldemara ma się bardzo dobrze. Uczestnik show miał na sobie czarny garnitur i białą koszulę — trzeba przyznać, że prezentował się bardzo elegancko.

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" ochrzcili córkę

Waldemar i Dorota, uczestnicy 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", ochrzcili swoją córeczkę Dominikę Marcelinę. Na uroczystość zaprosili m.in. Izę i Darka — uczestników tej samej edycji show, z którymi pozostają w przyjaźni. Waldemar opublikował zdjęcie z wydarzenia i publicznie podziękował przyjaciołom za obecność. Warto dodać, że choć Iza była wcześniej kandydatką na partnerkę Waldemara, ich relacja przerodziła się w przyjaźń, co podkreślili, ciesząc się wspólnym świętowaniem.

Internauci byli zachwyceni rodzinnymi zdjęciami, składając Dominice i jej rodzicom serdeczne życzenia. Pojawiły się także spekulacje, czy Darek został ojcem chrzestnym dziewczynki, jednak Dorota szybko wyjaśniła, że nie pełnił tej roli. Fani zwrócili też uwagę na stylizację Doroty, zasypując ją komplementami. Wydarzenie potwierdziło, że przyjaźń zawarta na planie "Rolnik szuka żony" trwa również poza kamerami.

Kiedy 12. edycja "Rolnik szuka żony?

Dwunasta edycja programu "Rolnik szuka żony" rozpocznie się od emisji tzw. odcinka zerowego w niedzielę, 20 kwietnia 2025 roku, o godzinie 21:20 na antenie TVP1. W tym odcinku widzowie poznają dziesięcioro kandydatów, spośród których pięciu z największą liczbą nadesłanych listów weźmie udział w dalszej części programu. ​

Główna część 12. edycji miłosnego hitu TVP zadebiutuje na antenie jesienią 2025 roku. ​Program poprowadzi ponownie Marta Manowska, która od początku emisji towarzyszy uczestnikom w ich drodze do znalezienia miłości.​

Zobacz także:

Reklama