Kandydatura Magdaleny Ogórek na prezydenta wzbudza wiele emocji. Słów krytyki nie szczędziła jej Karolina Korwin Piotrowska, która porównała jej wystąpienia do Warsaw Shore. Na odpowiedź jednego z uczestników nie trzeba było długo czekać. Zobacz: Paweł z Warsaw Shore o Ogórek: Jeżeli prawdą jest, że jej język lata jak łopata to...

Pani polityk jest pod nieustanną obserwacją wyborców i mediów, a konkurenci analizują każde jej słowo. W radiu TOK FM Bronisław Komorowski wypowiedział się na temat postulatu Ogórek dotyczącego zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 20 tysięcy. Prezydent wyśmiał ten pomysł i przyznał, że jest to szaleństwo zgłaszać takie pomysły. Wytknął jej również brak wiedzy:

A czemu ta pani tak się ogranicza? Może 50? Albo 100? Czemu nie? Na tym polega szaleństwo kampanii - że każdy może zgłaszać pomysły uszczęśliwiania ludzi bez oglądania się na logikę funkcjonowania państwa i budżetu. Kwota wolna od podatku jest pożądana i wartościowa z punktu widzenia pobudzania rynku i mechanizmu zachęty do zarabiania pieniędzy i od tej strony powinna być rozpatrywana. Natomiast jeżeli to robią kandydaci na prezydenta, to jest to dziwne, bo kandydat powinien oceniać propozycje rządowe, bo rząd odpowiada za budżet. Prezydent z mocy konstytucji nie podpisuje budżetu, nie ma prawa go wetować. Może doradzać rządowi w tym zakresie. Jeżeli kandydaci tego nie wiedzą i opowiadają bajki, jakby kandydowali na premiera, to jest to element kompromitacji politycznej.