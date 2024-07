Nie milkną echa wizyty Britney Spears w Polsce. Artystka przyjechała do naszego kraju, by promować swoją najnowszą kolekcję bielizny. Przy okazji udzieliła kilku wywiadów polskim stacjom telewizyjnym. Wyraźnie było widać, że podczas rozmów jest zestresowana i nieobecna myślami. Przypomnijmy: Britney mocno stresowała się wywiadami w Polsce. Kulisy zdradziła celebrytka

Ekipie "Dzień Dobry TVN" również udało się porozmawiać z artystką. Taka przyjemność spotkała nową reporterkę programu, Urszulę Chincz. Spotkanie przebiegło w bardzo w miłej atmosferze, a Spears cały czas była uśmiechnięta. Piosenkarka opowiedziała o swojej rodzinie, pracy i obowiązkach domowych, a także kulisach jej koncertów. Okazuje się, że przed każdym występem, Britney i jej załoga na 10 minut przed odmawia dziękczynną modlitwę:

10 minut przed koncertem odmawiamy modlitwę. Przed koncertem jestem podekscytowana, mam 5 sekund na zmianę kostiumu. To modlitwa dziękczynna, dziękuję ,że mogę występować przed tak ogromną liczbą ludzi i robić to, co kocham - mówiła gwiazda