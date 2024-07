Emocje po wizycie Britney Spears w naszym kraju jeszcze nie opadły. Gwiazda odwiedziła Polskę, by promować nową kolekcję bielizny w salonie Gatty w Złotych Tarasach. Artystka spotkała się z fanami w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy. Jej obecność wzbudziła ogromne zainteresowanie, nawet wśród kilku polskich gwiazd. Przypomnijmy: Britney królową selfie. Tak wyglądały kulisy spotkania z gwiazdą

Tuż po wizycie w Warszawie, gwiazda od razu pojechała na lotnisko, gdyż jutro ma kolejne spotkanie, tym razem w Danii. Na miejscu nie mogło zabraknąć fotoreporterów, którzy wręcz zabijali się o to by zrobić Britney zdjęcia. Paparazzi nie mieli dużego pola do popisu, ponieważ gwiazda w towarzystwie ochrony udała się szybko do terminalu na lotnisku dla VIP-ów. W pewnym momencie jednemu z paparazzi pracownik lotniska w mało kulturalny sposób zwrócił uwagę. Musiała więc zainterweniować policja. Wszystko możecie zobaczyć na naszym filmiku, który nagraliśmy na miejscu zdarzenia.

Żałujecie, że Britney tak szybko opuściła nasz kraj?

