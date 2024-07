1 z 7

Brigitte Macron podczas spotkania z Bono

Brigitte Macron spotkała się z Bono w Pałacu Elizejskim. Pierwsza Dama Francji, żona Emmanuela Macrona, i artysta dyskutowali o problemach społecznych: ubóstwie, głodzie i edukacji. Bono jest zaangażowany w akcje charytatywne od wielu lat. Nic dziwnego, że spotkał się z tak ciepłym przyjęciem Brigitte Macron. Lider U2 zyskał sobie sympatię prezydentowej Francji.

Naszą uwagę przykuła stylizacja Brigitte Macron. Pierwsza Dama postawiła tego dnia na swobodny, casulowy look. Miała na sobie zielonkawy żakiet w stylu militarnym, czarną bluzkę oraz czarne spodnie typu rurki, które zestawiła z klasycznymi szpilkami w tym samym kolorze. To połączenie doskonale wyeksponowało zgrane nogi 64-latki. Takich nóg mogłaby pozazdrość Pierwszej Damie Francji niejedna nastolatka! My jesteśmy pod wrażeniem!

