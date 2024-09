Niedawno Jon Bon Jovi rozpoczął nagrania teledysku do swojego nowego utworu „People’s House”. Plan zdjęciowy znajdował się na moście Johna Seigenthalera w Nashville w stanie Tennessee. Około godziny 18:00 czasu lokalnego w okolicy pojawiła się kobieta, której zachowanie zwróciło uwagę muzyka. W pewnym momencie nieznajoma chciała podjąć próbę samobójczą.

Jon Bon Jovi uratował kobietę, która chciała skoczyć z mostu

Jak tylko Jon Bon Jovi zorientował się, co się dzieje, podszedł do kobiety. Wówczas nieznajoma znajdowała się już za barierką mostu. Gwiazdor spokojnie rozmawiał z nią, aż wreszcie udało mu się ją nakłonić do powrotu na drugą stronę. Postawę artysty pochwalił szef policji w Nashville.

Wszyscy powinniśmy pomagać sobie nawzajem w zapewnieniu bezpieczeństwa – przekazał John Drake na łamach serwisu TMZ.

Bon Jovi Larry Marano/Cover Images/East News

Lokalny departament policji opublikował też fragment nagrania wideo, na którym widać, jak Jon Bon Jovi podchodzi i pomaga kobiecie. Na miejscu pojawili się policjanci i strażacy. Niedoszła samobójczyni otrzymała odpowiednią pomoc.

Bon Jovi Rex Features/East News

Warto przypomnieć, ze Bon Jovi angażuje się w działalność charytatywną. Jego organizacja JBJ Soul Foundation od 2006 roku pomaga osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności, ubóstwa i głodu w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego gwiazdor przeszedł szkolenie z zakresu pomocy ludziom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

