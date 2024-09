Dorota z "Rolnik szuka żony" wzięła udział w baby shower. Partnerka Waldemara z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała krótkie nagranie imprezy podczas której świętowała z najbliższymi. Poród zbliża się naprawdę wielkimi krokami dlatego teraz Dorota postanowiła spotkać się z przyjaciółkami.

Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała kadr z baby shower

Dorota i Waldemar poznali się w jubileuszowej, dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Para postanowiła dać sobie szansę i chociaż niektórzy nie wierzyli, że ich związek przetrwa to oni udowodnili, że połączyło ich prawdziwe uczucie, które trwa do dziś. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że zakochani spodziewają się dziecka, a w minione wakacje Dorota razem ze swoim synem przeprowadziła się do swojego ukochanego. Partnerka rolnika już jakiś czas temu zdradziła, że urodzi córkę, a poród jest zaplanowany na połowę października. Oznacza to, że narodziny maleństwa zbliżają się naprawdę wielkimi krokami! Dorota i Waldemar rozpoczęli już przygotowania do powitania swojej pociechy, a teraz ukochana rolnika wzięła udział w baby shower!

Okazuje się, że Dorota z "Rolnik szuka żony" w towarzystwie bliskich sobie osób świętowała zbliżające się narodziny wymarzonej córeczki. Na krótkim nagraniu opublikowanym w relacji na InstaStories możemy zobaczyć piękny i efektowny tort z napisem baby shower.

Jak widać tort i inne napoje były w kolorze różowym, co potwierdza, że Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" spodziewają się córeczki. Niestety, zakochani do tej pory oficjalnie nie zdradzili, jakie imię wybrali dla swojej pociechy- co ciekawe jednak, kilka tygodni temu doszło do wpadki Doroty podczas live'a, a syn ujawnił imię jej córeczki. Czy dziewczynka naprawdę otrzyma imię, które wypowiedział syn Doroty? Odpowiedź na to pytanie z pewnością poznamy już po porodzie. Mamy nadzieję, że para pochwali się wówczas wspólnym zdjęciem z maleństwem i ujawni tajemnicę imienia.

Przypominany, że ostatnio również Marcin Hakiel i Dominika zdradzili płeć dziecka podczas bajkowego baby shower. Jak widać impreza organizowana dla przyszłych mam jest coraz popularniejsza w Polsce.

Drogie mamy, wy również miałyście baby shower?

