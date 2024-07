Styl Kate Middleton jest uwielbiany przez kobiety w Wielkkiej Brytanii. Księżna doskonale umie połączyć ubrania i dodatki z sieciówki z tym od najlepszych projektantów. Mimo, że zazwyczaj stawia na klasykę to i tak wygląda fenomenalnie i na każdym publicznym wyjściu zachwyca. Zobacz: Księżna Kate zachwyciła w zestawie od McQueena

Kiedy Kate Middleton przebywała w Nowym Jorku na czerwonym dywanie zaprezentowała się w klasycznej stylizacji z czarnymi rajstopami, które na salonach są właściwie zakazane, a w zestawach codziennych dopuszczane w ostateczności. Tymczasem księżna w ogóle się tym nie przejęła i wyglądała fantastycznie. Teraz kilka tygodni po powrocie królewskiej pary do Anglii, odnotowano ponad 100-procentowy wzrost sprzedaży rajstop w tym kolorze.

Co ciekawe dodatek ten dominował w ostatnich pokazach największych domów mody takich jak Balmain czy Saint Laurent. Jak widać, księżna bacznie obserwuje co dzieje się w sferze modowej i przenosi to na ulice z bardzo dobrym skutkiem.

