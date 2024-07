1 z 6

Borys Szyc i Justyna Jeger-Nagłowska wybrali się na premierę filmu o Irenie Sendlerowej do warszawskiego kina Elektronik. Para nie szczędziła sobie czułości przed fotoreporterami i cały czas trzymała się za ręce. My zwróciliśmy również uwagę na piękny pierścionek ukochanej Borysa Szyca. Czyżby to był pierścionek zaręczynowy? Media już od kilku miesięcy donoszą o ślubnych planach tej pary. Niestety aktor i jego partnerka nie chcą potwierdzić krążących plotek.

Media już tyle razy mnie żeniły, że ten prawdziwy ślub zrobię w tajemnicy. Proszę mi wierzyć, nikt się o nim nie dowie- Borys Szyc mówił niedawno w rozmowie z magazynem Party.

Zobaczcie, jak Borys Szyc i Justyna Jeger-Nagłowska prezentowali się na premierze filmu. Podoba Wam się pierścionek ukochanej aktora? Myślicie, że to pierścionek zaręczynowy?

