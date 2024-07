Borys Szyc i Justyna Jeger- Nagłowska planują ślub? O planach tej pary media rozpisują się już od kilku miesięcy. Jakiś czas temu plotkowano, że to właśnie zbliżająca się wielkimi krokami ceremonia zmotywowała Szyca do ostrych ćwiczeń i dbania o formę pod okiem trenera. A jaka jest prawda? Czy para rzeczywiście planuje powiedzieć sobie TAK? Borys Szyc w rozmowie z magazynem Party odpowiedział na to pytanie.

Media już tyle razy mnie żeniły, że ten prawdziwy ślub zrobię w tajemnicy. Proszę mi wierzyć, nikt się o nim nie dowie- stwierdził aktor.

Znajomi Borysa Szyca byli jednak nieco mniej tajemniczy... Co zdradzili w rozmowie z "Party"? Tego dowiecie się już jutro w najnowszym wydaniu magazynu!

Borys Szyc skomentował plotki o swoim ślubie.

Czy para planuje ślub?